P2P fizetési módok

P2P fizetési mód: Kriptovaluta eladásakor a hozzáadott fizetési mód az egyik elfogadott fizetési módként jelenik meg a vevők számára. Győződj meg arról, hogy fizetési számlád neve megegyezik a MEXC-en ellenőrzött névvel. Legfeljebb 10 fizetési módot adhatsz hozzá.