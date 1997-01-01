Rendszeres felhasználó
30D tranzakciók0
Az összes order
0
180 nap – tranzakciók0
Átl. Feloldási idő<1 perc
30D teljesítési arány0.00%
Átl. Fizetési idő<1 perc
P2P fizetési módokP2P fizetési mód: Kriptovaluta eladásakor a hozzáadott fizetési mód az egyik elfogadott fizetési módként jelenik meg a vevők számára. Győződj meg arról, hogy fizetési számlád neve megegyezik a MEXC-en ellenőrzött névvel. Legfeljebb 10 fizetési módot adhatsz hozzá.
Kriptovaluta-megjelenés ellenőrzésére vonatkozó beállítások
Értesítések
Platform értesítések
Leküldéses alkalmazásértesítés
SMS-értesítések
Lebegő értesítések
Böngészőn belüli csevegés riasztáshangja
Platform értesítések
Leküldéses alkalmazásértesítés
SMS-értesítések
Lebegő értesítések
Platform értesítések
Leküldéses alkalmazásértesítés
SMS-értesítések