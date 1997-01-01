1. Válassza ki hirdetését Válaszd ki a hirdetést a kívánt árral és fizetési móddal. A megbízás befejezéséhez add meg a vásárlási mennyiséget és a tranzakció összegét.

2. Fizessen az eladónak Küldj pénzt az eladónak a javasolt fizetési módokon. Hajtsd végre a fiat-tranzakciót, és kattints a [Átutalás befejeződött, eladó értesítése] lehetőségre a MEXC P2P-n. A MEXC nem számít fel díjat.