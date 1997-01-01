Gyors vásárlás
Vétel
Eladás
Vétel
Eladás
+ 0 ...
Frissítés
Hirdető
Ár
Elérhető/limit
Fizetési mód
Kereskedelmi
0 díj
További adatok nem állnak rendelkezésre
Húzd le a frissítéshez.
Nincs adat
Végezz P2P kereskedéseket három lépésben, és vásárolj kriptovalutát díj nélkül!
Kriptovaluta vásárlása
Eladni a kriptot
1. Válassza ki hirdetését
Válaszd ki a hirdetést a kívánt árral és fizetési móddal. A megbízás befejezéséhez add meg a vásárlási mennyiséget és a tranzakció összegét.
2. Fizessen az eladónak
Küldj pénzt az eladónak a javasolt fizetési módokon. Hajtsd végre a fiat-tranzakciót, és kattints a [Átutalás befejeződött, eladó értesítése] lehetőségre a MEXC P2P-n. A MEXC nem számít fel díjat.
3. Szerezd meg a kriptot
Az eladó a fizetés kézhezvétele után feloldja a kriptovalutát. Nyisd meg a fiat fiókot a kapott kriptovaluta megtekintéséhez.
GYIK