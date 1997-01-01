MEXC MasterCard
Igényeljünk MEXC MasterCard kártyát, és töltsük fel kripto egyenlegével
Jelentkezési szabályok
Jelentkezz most
Globális fogyasztás
Használd online vásárlásaidhoz világszerte
Töltsd fel kriptovaluta-egyenlegedet bármikor
Készíts kártyát mindössze 3 lépésben
Online jelentkezés
A MasterCard online igényléséhez a MEXC webhelyén keresztül speciális KYC-t kell kitöltened, és meg kell adnod az útleveledet és egy személyes fényképet.
Online aktiválás
A kérelem jóváhagyása után aktiválhatod MEXC MasterCard kártyádat online, és MEXC számládon keresztül feltöltheted egyenlegedet a kártyára.
Kártya kész
A MEXC MasterCard most már aktiválva van. A MEXC MasterCard kártyádat fogyasztásra használhatod.
Előnyök
Egyszerűbb
Jelentkezés online, időpont egyeztetés nem szükséges.
A virtuális kártya azonnal használható.
Biztonságosabb
A 3Secure (3DS) biztosítja a tranzakcióid biztonságát.
Valós idejű figyelmeztetéseket kaphatsz okostelefonodon minden egyes tranzakcióról, és mindig tudhatod a pénzáramlásodat.
Kényelmesebb
Ez a kártya világszerte támogatja az online vásárlást a MasterCard hálózaton keresztül.