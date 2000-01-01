Légy a MEXC-t működtető, nagy teljesítményű P2P-kereskedők globális hálózatának része.
Exkluzív program proaktív P2P-kereskedők számára
Tegyél közzé versenyképes hirdetéseket, gondoskodj a piacok likviditásáról, és támogasd a MEXC-ökoszisztémát garantált havi jutalmak érdekében.
Növeld velünk a P2P-üzletedet
Akár 1,000 USDT havi jutalom a MEXC P2P-n történő likviditás biztosításáért.
Előnyök
Garantált havi jutalmak
Maradj aktív, tegyél közzé hirdetéseket, és biztosíts likviditást versenyképes áron. Fix USDT-kifizetések minden hónapban a teljesítményed alapján.
Fokozott láthatóság
Elsőbbségi elhelyezés a P2P-piactéren, hogy növeld az orderek forgalmát és a kereskedési kitettséget.
Dedikált számlatámogatás
Közvetlen kapcsolat a MEXC regionális képviselőjével a csatlakozás, a vitarendezés és a személyre szabott kiszolgálás érdekében.
Hogyan lehet jövedelmet szerezni?
Maradj aktív, tegyél közzé versenyképes hirdetéseket, és tartsd fenn a következetes teljesítményt a magasabb kifizetések eléréséhez.
Aktivitás növelése
Maradj folyamatosan online, hogy növeld a hirdetések elérését és elkötelezettségét.
Növeld a hirdetések versenyképességét
Kínálj jobb árakat, hogy több vásárlót vonzz és ösztönözd a kereskedést.
Telesítési arány növelése
Gyors válaszidő és jó szolgáltatás a felhasználók bizalmának elnyeréséhez.
Minél többel járulsz hozzá, annál többet keresel.
Havonta akár 1000 USDT-t is kereshetsz, a végső jutalom összege pedig piaconként változik, és felülvizsgálat tárgyát képezheti.
Ki jelentkezhet?
Aktív P2P-kereskedő stabil havi jutalmakat szeretnél rendszeres hirdetések közzétételével
Egy kereskedő egy másik tőzsdén jobb láthatóságra és ösztönzőkre törekszel
Egyéni kereskedő készen állsz arra, hogy takerből makerré válj, és tegyél szert bevételre hirdetési tevékenységgel
Egy piacnövekedési partner a felhasználók csatlakozásának segítése és a P2P-ökoszisztémánk organikus volumenének növelése
Készen állsz a bevételszerzésre a MEXC-n?
Hogyan működik?
1
Jelentkezés
Töltsd ki a jelentkezési űrlapot, és csatold a kereskedői tevékenységet igazoló bizonyítékot egy másik platformról, beleértve a legutóbbi kereskedési volument is. Ez segít felmérni a tapasztalatodat és a megbízhatóságodat.
Alkalmazás
2
Jelentkezés felülvizsgálata
Csapatunk hetente felülvizsgálja a beérkezett jelentkezéseket. A program korlátai miatt a jutalom fenntarthatósága érdekében minden piacon csak bizonyos számú kereskedőt fogadunk el.
3
Elfogadás és csatlakozás
A jelentkezéseket hetente vizsgálják felül. A program integritásának fenntartása érdekében a részvétel régiónként csak néhány kereskedőre korlátozódik.
4
Kezdődhet a bevételszerzés
Kezd el rendszeresen közzétenni eladási hirdetéseket versenyképes áron, hogy jogosult maradj és bezsebeld a havi likviditási jutalmakat.
Fedezd fel a MEXC likviditási partnerkapcsolati programot
Ha további információkat szeretnél megtudni, fordulj közvetlenül a dedikált MEXC-képviselőhöz.