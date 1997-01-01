Gyors vásárlás
Összeg
Nincs adat
Kapni fogsz≈
USDT
Nincs adat
Referenciaár
Bankkártya:
Kártya hozzáadása
Adj hozzá egy betéti/hitelkártyát a fizetés előtt.
Értem
OK
A(z) Oceanblue Fintech UAB által üzemeltetett Fiatszolgáltatások oldalt keresed fel. A(z) "Vegyél most" lehetőségre kattintással jelzed, hogy elolvastad és elfogadtad a(z) Oceanblue Fintech UAB következő dokumentumait:
Feltételek
és
Adatvédelmi szabályzat
.
Vegyél most
Hogyan működik?
Végezd el a speciális KYC-t és a további ellenőrzést
A bankkártyás szolgáltatások igénybevételéhez el kell végezned a fenti ellenőrzéseket
KYC
Teljes kártya hozzákapcsolása
Hitel-és bankkártya-szolgáltatások igénybevételekor a tranzakciók végrehajtása előtt hozzá kell kapcsolnod bankkártyádat
Hozzákapcsolás most
Rendeljen
Kérj árajánlatokat a rendszerből, és kövesd a kereskedési folyamatot a tranzakció végrehajtásához
A tranzakció befejeződött
Gratulálunk a sikeres tranzakcióhoz. Most már kereskedhetsz a határidős piacon!
Határidős ügyletek
GYIK
T+N pénzfelvételi korlát
További információ
Ha kérdésed van, küldj egy
OTC jegy
megkeresésekhez.