Fizetési időkorlát

15 perc

A vevő köteles az átutalást a fizetési határidőn belül végrehajtani, és a befejezést követően rákattintani az [Átutalás befejeződött, eladó értesítése] lehetőségre.

A határidő túllépése esetén a tranzakció törlődik. Az egyes fizetési módok határidejét módosíthatod.