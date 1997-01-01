Legyél ellenőrzött kereskedő

Versenyelőnyt szerezhetsz a piacon, növelheted az orderek számát, és kedvezőbb előnyökben részesülhetsz

Kereskedői portál

A kereskedői portál olyan további kereskedési eszközöket kínál, amelyekkel hatékonyabban kezelheted a hirdetéseket és az ordereket.
Ellenőrzött jelvény

A P2P-beceneved mellett meg fog jelenni egy ellenőrzött jelvény, amely fokozza a márkád hitelességét.
Dedikált ügyfélszolgálat

Egy külön ebből a célból fenntartott ügyfélszolgálati csatorna lesz elérhető a hét minden napján, a nap 24 órájában a kérdések gyors megválaszolásához és a problémák haladéktalan megoldásához.

Előnyök összehasonlítása

Ellenőrzött kereskedő
Rendszeres felhasználó

Alapvető funkciók

Értékesítési hirdetések közzététele
Vásárlási hirdetések közzététele
Kiemelt prioritású hirdetés megjelenítése
Különleges jelvény
Ügyfélszolgálat
Prioritás
Alapvető

Speciális funkciók

Kereskedői portál
Kiemelt hirdetések

Kereskedési limitek

Vásárlási hirdetések száma (fiatonként/kriptovalutánként)
5
2
Értékesítési hirdetések száma (fiatonként/kriptovalutánként)
5
2
Maximális összeg hirdetésenként
$100,000
$10,000
Összes be nem fejezett order
20
5

A kereskedői státusz igényléséhez először meg kell felelned a következő követelményeknek

A kereskedőkkel kapcsolatos további részletekért lásd
SMS-ellenőrzés
E-mailes ellenőrzés
Speciális KYC
Fontos tájékoztatás: A jelentkezés beküldése nem garancia a jóváhagyásra. Minden jelentkezést szigorú ellenőrzésnek vetünk alá, a jóváhagyást pedig a megfelelés, a kereskedési tevékenység, valamint a platformszabályok betartása alapján adjuk meg. A minimumkövetelményeknek való megfelelés önmagában nem biztosítja a jóváhagyást. Bármilyen csalárd tevékenységben való részvétel, semleges kereskedés vagy szabálysértés azonnali kizárást von maga után. Az ellenőrzési folyamat akár 7 munkanapot is igénybe vehet.

GYIK

Miért kell elvégeznem a speciális KYC-ellenőrzést?

A biztonságos és megbízható kereskedési környezet biztosítása és a MEXC P2P magas szintű hitelességének fenntartása érdekében a jelentkezőknek teljesíteniük kell a speciális KYC-ellenőrzés elvégzését.