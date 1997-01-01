Ha az oktatóanyag segítségével bármilyen összegben végrehajtod az első P2P-vásárlásodat, 3 USDT összegű futures-bónuszt kapsz.
Ha az első vásárlásodat követő 7 napban legalább 100 USDT összeget halmozol fel P2P-vásárlásokból, 8 USDT összegű futures-bónuszt kapsz.
Bármilyen összegű spotkereskedésért 1 USDT összegű futures-bónuszra tehetsz szert.
Bármilyen összegű futures-kereskedéssel 3 USDT összegű futures-bónuszra tehetsz szert.
Küldj meghívót a barátaidnak, hogy regisztráljanak a MEXC-re. Ha egy barátod 100 USDT összeget halmoz fel P2P-vásárlásokból a regisztrációt követő 7 napban, mindketten 5 USDT összegű futures-bónuszt kaptok.
Az új felhasználók akár 10,000 USDT összegű jutalomalapból részesülhetnek a kereskedés megkezdéséhez.