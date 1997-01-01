bannerÚj P2P-felhasználói feladatok

P2P-vásárlási feladatok

3
USDT

Hajtsd végre az első P2P-vásárlásodat

Ha az oktatóanyag segítségével bármilyen összegben végrehajtod az első P2P-vásárlásodat, 3 USDT összegű futures-bónuszt kapsz.

8
USDT

Halmozz fel 100 USDT összeget P2P-vásárlásokból

Ha az első vásárlásodat követő 7 napban legalább 100 USDT összeget halmozol fel P2P-vásárlásokból, 8 USDT összegű futures-bónuszt kapsz.

Kereskedési feladatok

1
USDT

Első spotkereskedés végrehajtása

Bármilyen összegű spotkereskedésért 1 USDT összegű futures-bónuszra tehetsz szert.

3
USDT

Első futures-kereskedés végrehajtása

Bármilyen összegű futures-kereskedéssel 3 USDT összegű futures-bónuszra tehetsz szert.

További izgalmas feladatok

5
USDT

Hívd meg a barátaidat a jutalmak megosztásához

Küldj meghívót a barátaidnak, hogy regisztráljanak a MEXC-re. Ha egy barátod 100 USDT összeget halmoz fel P2P-vásárlásokból a regisztrációt követő 7 napban, mindketten 5 USDT összegű futures-bónuszt kaptok.

10,000
USDT

[Kizárólag új felhasználóknak] Részesülj te is 10,000 USDT összegből

Az új felhasználók akár 10,000 USDT összegű jutalomalapból részesülhetnek a kereskedés megkezdéséhez.

Eseményszabályok

  1. A résztvevőknek minden feladatnál rá kell kattintaniuk a kék gombra a feladatok elvégzéséhez. A felhasználók az esemény időtartama alatt bármikor teljesíthetik a feladatot a jutalomszerzéshez. A feladat teljesítésének bármely más módja érvénytelennek minősül.
  2. Csak RUB, VND, UAH, INR és MYR pénznemben végzett kereskedések jogosultak erre az eseményre.
  3. A jutalmakat hetente, a feladat teljesítését követő 14 napon belül osztjuk ki. A felhasználók úgy tekinthetik meg a bónuszukat, ha bejelentkeznek a webhelyen vagy az alkalmazásban, majd a [Tárcák] - [Futures] területre navigálnak.
  4. A résztvevőknek legalább egy [Kereskedési Feladat] kell teljesíteniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek a [P2P Vásárlás Kriptovaluta Feladat] jutalomra.
  5. A bónuszok csak futureskereskedésre használhatók fel. A bónusz felhasználásával végzett kereskedésekből származó nyereség felvehető, maga a bónuszösszeg azonban nem vehető fel.
  6. A bónusz felhasználható a kereskedéshez szükséges margin gyanánt, valamint a kereskedési díjak, a finanszírozási díjak vagy a kereskedésből származó veszteségek kompenzálására.
  7. A bónusz legfeljebb 30 napig érvényes. A fel nem használt bónuszokat automatikusan visszavonjuk a lejáratot követően. Tartsd szem előtt az ebből eredő potenciális likvidációs kockázatot.
  8. Minden részt vevő felhasználónak szigorúan be kell tartania a MEXC szolgáltatási feltételeit. A MEXC fenntartja a jogot arra, hogy kizárjon minden olyan résztvevőt, aki tisztességtelen vagy visszaélésszerű tevékenységet folytat az esemény során, ideértve a tömeges számlanyitást, a csalárd kereskedést vagy bármilyen más jogellenes, csalárd vagy káros célt szolgáló tevékenységet.
  9. A MEXC fenntartja a jogot a feltételek értelmezésére, és arra, hogy az eseményt bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy törölje.