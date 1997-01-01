Eseményszabályok

1 . A nyertesekkel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot a szállítási információkért

2 . Az esemény végén ellenőrizzük a jogosultságot. Azok a felhasználók nem jogosultak jutalomra, akik nem felelnek meg a helymeghatározási követelményeknek.

3 . Az eseményen csak bankkártyás/hitelkártyás, banki utalásos vagy fiat pénz befizetésére szolgáló funkciók használata megengedett.

4 . Azok számítanak új felhasználónak, akik először regisztrálnak a MEXC-re az esemény kezdete után.

5 . Az érvényes meghívottak bankkártyán/hitelkártyán, banki utalással vagy fiat pénz befizetésére szolgáló funkcióval befizetett összegeit átváltjuk a befizetéskor aktuális USDT-értékre, és beleszámítjuk a ranglistán elért pontszámodba.

6 . A MEXC minden felhasználót szigorúan ellenőriz. Azonnali kizárást eredményez, ha valaki technikai módszereket, például parancsfájlokat, botokat, ismétlődő műveleteket vagy automatizálást vesz igénybe a számlaregisztráláshoz vagy a tevékenységekhez. A szabály akkor is érvényes, ha nem helyénvaló módszereket alkalmaznak a regisztráció vagy a részvétel egyes szakaszaiban. Emellett a félrevezető SEO-tevékenységekben részt vevő felhasználókat is kizárjuk az eseményből, különösen, ha a következő kulcsszavakat használják: "MEXC vásárlás," "MEXC bejelentkezés," "MEXC hivatalos" vagy "MEXC OTC".

7 . A szabályok ekkor lépnek érvénybe: . A MEXC fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja az esemény feltételeit, és a csalárd magatartás vagy a platformmal való visszaélés esetén megtegye a szükséges intézkedéseket, beleértve a felhasználókkal és azok pénzeszközeivel szembeni intézkedéseket is.

8 . Minden résztvevőnek szigorúan be kell tartania a MEXC szolgáltatási feltételeit. A MEXC fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan felhasználót, aki az esemény során csalárd vagy visszaélésszerű magatartást tanúsít, beleértve több számla regisztrálását vagy bármilyen más, jogellenes vagy csalárd célú tevékenységet.

9 . A MEXC fenntartja a végső értelmezési jogot e feltételek tekintetében. Fontos tudni, hogy ezek a feltételek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, illetve törölhetjük az eseményt. A feltételek és az eseményrészletek rendszeres ellenőrzésével végig naprakész maradhatsz.