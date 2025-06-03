Eseményszabályok

1 . Ez az esemény csak olyan felhasználók számára érhető el, akik elvégezték a KYC-ellenőrzést. Az ellenőrzési állapotodat itt tekintheted meg.

2 . Ez az esemény csak olyan felhasználók számára nyitott, akik JPY használatával vásárolnak kriptovalutát hitel-/betéti kártyával vagy banki átutalással.

3 . Azok számítanak új felhasználónak, akik még soha nem fizettek be a MEXC felületén. Ha legalább 100 USDT értékben vásárolsz első alkalommal kriptovalutát, 10 USDT-t kapsz. A jutalmak 400 felhasználóra korlátozódnak, és érkezési sorrendben kerülnek kiosztásra.

4 . Minden héten az alapján rangsoroljuk a felhasználókat, hogy összesen mennyi kriptovalutát vásároltak JPY pénznemben hitel-/betéti kártyán vagy banki átutaláson keresztül. Az összeget USDT-egyenértékre váltjuk át. Az első 10 felhasználó a következőképpen kap pénz-visszatérítési jutalmakat: Az 1. helyezett 300 USDT-t kap; a 2 és a 3. felhasználó egyaránt 150 USDT-t kap; míg a 4–10. helyezést elérő felhasználók fejenként 50 USDT-t kapnak. Ha a vásárlási összegek tekintetében döntetlen a rangsorolás, a tranzakciószám alapján dől el a rangsor. A több tranzakciót lebonyolító felhasználók jobb helyezést érnek el.

5 . Az esemény végén ellenőrizzük a jogosultságot. Azok a felhasználók nem jogosultak jutalomra, akik nem felelnek meg a helymeghatározási követelményeknek.

6 . A MEXC minden felhasználót szigorúan ellenőriz. Azonnali kizárást eredményez, ha valaki technikai módszereket, például parancsfájlokat, botokat, ismétlődő műveleteket vagy automatizálást vesz igénybe a számlaregisztráláshoz vagy a tevékenységekhez. A szabály akkor is érvényes, ha nem helyénvaló módszereket alkalmaznak a regisztráció vagy a részvétel egyes szakaszaiban. Emellett a félrevezető SEO-tevékenységekben részt vevő felhasználókat is kizárjuk az eseményből, különösen, ha a következő kulcsszavakat használják: "MEXC vásárlás," "MEXC bejelentkezés," "MEXC hivatalos" vagy "MEXC OTC".

7 . A szabályok ekkor lépnek érvénybe: 0. A MEXC fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja az esemény feltételeit, és a csalárd magatartás vagy a platformmal való visszaélés esetén megtegye a szükséges intézkedéseket, beleértve a felhasználókkal és azok pénzeszközeivel szembeni intézkedéseket is.

8 . A jutalmakat az egyes versenyciklusok végét követő 7 munkanapon belül osztjuk ki a végső helyezések alapján.

9 . Minden résztvevőnek szigorúan be kell tartania a MEXC szolgáltatási feltételeit. A MEXC fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan felhasználót, aki az esemény során csalárd vagy visszaélésszerű magatartást tanúsít, beleértve több számla regisztrálását vagy bármilyen más, jogellenes vagy csalárd célú tevékenységet.

10 . A MEXC fenntartja a végső értelmezési jogot e feltételek tekintetében. Fontos tudni, hogy ezek a feltételek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, illetve törölhetjük az eseményt. A feltételek és az eseményrészletek rendszeres ellenőrzésével végig naprakész maradhatsz.