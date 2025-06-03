1.Ez az esemény csak olyan felhasználók számára érhető el, akik elvégezték a KYC-ellenőrzést. Az ellenőrzési állapotodat itt tekintheted meg.
2.Az esemény végén ellenőrizzük a jogosultságot. Azok a felhasználók nem jogosultak jutalomra, akik nem felelnek meg a helymeghatározási követelményeknek.
3.Kizárólag bankkártyával vagy hitelkártyával zajló befizetések jogosultak az eseményre.
4.A MEXC minden felhasználót szigorúan ellenőriz. Azonnali kizárást eredményez, ha valaki technikai módszereket, például parancsfájlokat, botokat, ismétlődő műveleteket vagy automatizálást vesz igénybe a számlaregisztráláshoz vagy a tevékenységekhez. A szabály akkor is érvényes, ha nem helyénvaló módszereket alkalmaznak a regisztráció vagy a részvétel egyes szakaszaiban. Emellett a félrevezető SEO-tevékenységekben részt vevő felhasználókat is kizárjuk az eseményből, különösen, ha a következő kulcsszavakat használják: "MEXC vásárlás," "MEXC bejelentkezés," "MEXC hivatalos" vagy "MEXC OTC".
5.A szabályok ekkor lépnek érvénybe: . A MEXC fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja az esemény feltételeit, és a csalárd magatartás vagy a platformmal való visszaélés esetén megtegye a szükséges intézkedéseket, beleértve a felhasználókkal és azok pénzeszközeivel szembeni intézkedéseket is.
6.A jutalmakat az egyes versenyciklusok végét követő 7 munkanapon belül osztjuk ki a végső helyezések alapján.
7.Minden résztvevőnek szigorúan be kell tartania a MEXC szolgáltatási feltételeit. A MEXC fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan felhasználót, aki az esemény során csalárd vagy visszaélésszerű magatartást tanúsít, beleértve több számla regisztrálását vagy bármilyen más, jogellenes vagy csalárd célú tevékenységet.
8.A MEXC fenntartja a végső értelmezési jogot e feltételek tekintetében. Fontos tudni, hogy ezek a feltételek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, illetve törölhetjük az eseményt. A feltételek és az eseményrészletek rendszeres ellenőrzésével végig naprakész maradhatsz.
9.Ezek a feltételek szerves részét képezik a MEXC felhasználói megállapodásának és adatvédelmi szabályzatának. A jelen feltételek és a MEXC felhasználói megállapodása vagy adatvédelmi szabályzata közötti ellentmondás esetén a jelen feltételek az irányadók.