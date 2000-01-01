Sikeres befizetés esetén azonos értékű futurespozíciót kapsz
Hitelkártya/betéti kártya
Fiatbefizetés
Banki utalás
Futuresbónusz beváltása és pozíciónyitás
A fizetés befejezése után váltsd be a futuresbónuszt, majd nyiss pozíciót. Kiválaszthatod a kereskedési párt és az irányt.
Eseményszabályok
Jutalomelosztási szabályok
• Csak hitelkártyával/betéti kártyával, banki átutalással vagy fiatbefizetéssel teljesített fiatbefizetések jogosultak. A külső féltől származó fizetések és a belső utalások nem támogatottak.
• A jutalmak az orderteljesítés (nem pedig az orderleadás) időpontjában érvényes USDT-egyenérték alapján lesznek átváltva USDT-re.
• A jutalomkiosztás ekkor ér véget: ()
• Az eseményen való részvételhez a minimális orderösszegnek meg kell haladnia a 100 USDT összeget.
• A jutalom beváltásához el kell érni a futuresorder esetében megszabott minimális összeget. Ha nem teljesül ez a követelmény, a beváltás sikertelen lesz.
• Az igénylés után a felhasználók a befizetés 2%-ának megfelelő bónuszt kapnak (max. 500 USDT), amely automatikusan megnyit egy pozíciót Elszigetelt margin módban, piaci áron a hat USDT-M futurespár egyikében.
• Azonos párban nyitott pozíciókkal vagy függőben lévő orderekkel rendelkező felhasználók nem igényelhetik a bónuszt. Ellenőrizd a futurestárcádat az igénylés előtt.
A futuresairdrop-pozíciók használatának szabályai
1.Igényeld a futurespozíció-airdropot az eseményoldalon, majd a Futureskereskedés oldalra lépve azonnal megtekintheted.
2.A felhasználók a potenciális nyereség bővítése érdekében a pozícióhoz margint adhatnak, TP/SL ordereket adhatnak hozzá, vagy lezárhatják a pozíciót. A zárást követően, ha a pozícióairdrop nyereséges, a realizált PNL-t jóváírják a felhasználó futuresszámláján, míg a fennmaradó margin az airdropból automatikusan visszavonásra kerül. Ha a pozícióairdrop veszteséges (margin hozzáadása nélkül), a maximális veszteség magára az aidroppozícióra korlátozódik. További részletekért olvasd el a hivatalos útmutatókat./hu-HU/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Ellenőrzési szabályok
1. A felhasználóknak a saját fizetési módjuk használatával kell befizetést végrehajtaniuk. Banki utaláson keresztüli befizetés esetén ügyelj arra, hogy helyesen add meg a referenciakódot.
2. A MEXC minden felhasználó esetében szigorú ellenőrzési eljárásokat alkalmaz. A technikai manipuláció minden formája - beleértve, de nem kizárólagosan az elektronikus parancsfájlokat, a botokat, az ismétlődő műveleteket vagy az automatikus számlaregisztrálást - azonnali kizárást eredményez. Ezt a szabályt szigorúan érvényre juttatjuk, akkor is, ha az említett módszereket csak a regisztráció vagy a részvétel adott szakaszaiban alkalmazzák. Emellett a félrevezető SEO-gyakorlatokat alkalmazó felhasználókat is kizárjuk az eseményből, különösen, ha a következő célzott kulcsszavakat használják: „MEXC vásárlás” „MEXC bejelentkezés”, „MEXC hivatalos” vagy „MEXC OTC”.
3. A MEXC fenntartja magának a jogot az esemény végső feltételeinek értelmezésére, és arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen a rosszindulatú tevékenységgel vagy a platformmal való visszaéléssel szemben.
4. Minden részt vevő felhasználónak szigorúan be kell tartania a MEXC szolgáltatási feltételeit. A MEXC fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan felhasználót, aki az esemény során csalárd vagy visszaélésszerű tevékenységben vesz részt, beleértve több számla regisztrálását vagy bármilyen más, jogellenes vagy csalárd célú tevékenységet.
5. Az MEXC fenntartja a jogot a jelen feltételek végső értelmezésére. Fontos tudni, hogy ezeket a feltételeket előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, illetve törölhetjük az eseményt. Arra ösztönözzük a felhasználókat, hogy folyamatosan tájékozódjanak a legfrissebb eseményfeltételekről.
6. Ezek a feltételek szerves részét képezik a MEXC felhasználói megállapodásának és adatvédelmi szabályzatának. Bármilyen ellentmondás esetén a jelen feltételek számítanak irányadónak.