Opis pravila

Što više MX tokena obvežete u događaju i što više važećih pozvanika uspješno pozovete, to će biti veći vaš koeficijent obvezivanja i veći vaš udio u nagradama.

Primjer: Pretpostavimo da postoje dva sudionika, A i B, u događaju.

A se obvezuje 2,999 MX bez važećih pozvanika, tako da je koeficijent obveze 1.

B se obvezuje 3,000 MX i ima 2 važeće pozvane, tako da je koeficijent obveze 1.55.

Izračun nagrade za A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Izračun nagrade za B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)