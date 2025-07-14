True Base Army (TBA)
Ukupni nagradni fond
26,315,790TBA
Ukupno obvezano
-- MX
Ukupna važeća obvezujuća količina
-- MX
  • MX Obveza počinje

    2025-07-14 13:00

  • MX obveza završava

    2025-07-15 12:50
  • Airdrop tokeni
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Vrijeme popisa
    2025-07-15 15:00
1. MX Kriteriji obveze
Pojedinosti snimke

Do 2025-10-09 09:02
Moja ukupna količina već važećih
0 MX
Moj procijenjeni koeficijent obveze--
2. MX Pojedinosti o obvezi
  Moje stvarne nagrade
    -- TBA
  Moje procijenjene nagrade
    -- TBA
  Moja obvezujuća količina
    -- MX
  Moja važeća obveza
    -- MX

Događaj je završio

Namirenje je završeno. Ako ste uspješno sudjelovali u ovom događaju, idite na svoju stranicu Povijest nagrada kako biste provjerili pojedinosti svojih nagrada i posjetite svoj spot račun kako biste provjerili jeste li primili airdrop tokene!

Projekt se trenutačno ne može uvrstiti prema rasporedu u specifikacijama događaja zbog problema povezanih s projektnom stranom. Pratite najave MEXC-a za najnovija ažuriranja o napretku projekta.

MX Mehanizam razine

Razina događajaUvjeti nadogradnje razineKoeficijent obveze
V15Zadržavanje MX-a100,0001
V2Pozovi 1 važećeg pozvanika1.5
V3Pozovi 2 važećih pozvanika1.55
V4Pozovi 3 važećih pozvanika1.6
V5Pozovi 4 važećih pozvanika1.65
V6Pozovi 5 važećih pozvanika1.7
V7Pozovi 6 važećih pozvanika1.75

Opis pravila

Što više MX tokena obvežete u događaju i što više važećih pozvanika uspješno pozovete, to će biti veći vaš koeficijent obvezivanja i veći vaš udio u nagradama.

Primjer: Pretpostavimo da postoje dva sudionika, A i B, u događaju.

A se obvezuje 2,999 MX bez važećih pozvanika, tako da je koeficijent obveze 1.

B se obvezuje 3,000 MX i ima 2 važeće pozvane, tako da je koeficijent obveze 1.55.

Izračun nagrade za A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Izračun nagrade za B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
Informacije o projektu
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Pojedinosti projekta

Ukupna količina tokena

1,000,000,000 TBA

Vrsta tokena

BASE

Ukupni prijenosi airdropom

26,315,790 TBA

Adresa ugovora

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Broj glasova

5 MX - 100,000 MX

Pravila događaja
1. Nakon što korisnici ispune kriterije za sudjelovanje u događaju, mogu se obvezati MX na osvajanje besplatnih airdropova.
2. Korisnici moraju dovršiti najmanje jedno terminsko trgovanje (bez ograničenja za trgovinski par ili iznos) prije sudjelovanja u Kickstarter događaju.
3. Sustav će napraviti snimku broja valjano pozvanih korisnika (vrijedi za 30 dana) i ažurirati razinu sljedeći dan. Korisnici mogu provjeriti svoj koeficijent razine računa na stranici događaja.
Mehanizam obveze
Korisnici se mogu obvezati na temelju svoje maksimalne količine koju je moguće obvezati. Uspješne obveze upotrebljavat će se samo za izračun nagrade i nijedna MX neće biti zamrznuta.
Nagrade prijenosa airdropom
Airdrop nagrada = korisnikova trenutačno važeća obvezujuća količina / važeća obvezujuća količina svih korisnika * ukupni nagradni fond. Nagrade će biti dostavljene na korisnikov spot račun nakon što događaj završi.
Podsjetnik na rizik
1. Mogu postojati nedostaci u određenim projektima u smislu tehnologije, operacija i drugih aspekata. Molimo vas da s oprezom sudjelujete nakon potpunog razumijevanja projekta.
2. Cijena projekta za koji ste glasovali može doživjeti značajne fluktuacije zbog tržišnih uvjeta ili drugih sličnih razloga.
3. Možda nećete moći isplatiti cijelo ili djelomično svoje sudjelovanje u projektu zbog temeljne tehnologije projekta ili razloga povezanih s MEXC platformom.
4. Ako jedan korisnik kumulativno uloži više od 100,000 MX-a na više računa, povezani računi mogu aktivirati mehanizme upravljanja rizikom platforme. Nastavite s oprezom.