Pojedinosti snimke
- Moje stvarne nagradeMoje stvarne nagrade-- TBA
- Moje procijenjene nagradeMoje procijenjene nagrade-- TBA
- Moja obvezujuća količinaMoja obvezujuća količina-- MX
- Moja važeća obvezaMoja važeća obveza-- MX
Događaj je završio
Namirenje je završeno. Ako ste uspješno sudjelovali u ovom događaju, idite na svoju stranicu Povijest nagrada kako biste provjerili pojedinosti svojih nagrada i posjetite svoj spot račun kako biste provjerili jeste li primili airdrop tokene!
MX Mehanizam razine
|Razina događaja
|Uvjeti nadogradnje razine
|Koeficijent obveze
|V1
|5 ≤ Zadržavanje MX-a ≤ 100,000
|1
|V2
|Pozovi 1 važećeg pozvanika
|1.5
|V3
|Pozovi 2 važećih pozvanika
|1.55
|V4
|Pozovi 3 važećih pozvanika
|1.6
|V5
|Pozovi 4 važećih pozvanika
|1.65
|V6
|Pozovi 5 važećih pozvanika
|1.7
|V7
|Pozovi 6 važećih pozvanika
|1.75
Opis pravila
Što više MX tokena obvežete u događaju i što više važećih pozvanika uspješno pozovete, to će biti veći vaš koeficijent obvezivanja i veći vaš udio u nagradama.
Primjer: Pretpostavimo da postoje dva sudionika, A i B, u događaju.
A se obvezuje 2,999 MX bez važećih pozvanika, tako da je koeficijent obveze 1.
B se obvezuje 3,000 MX i ima 2 važeće pozvane, tako da je koeficijent obveze 1.55.
Izračun nagrade za A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Izračun nagrade za B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Ukupna količina tokena
1,000,000,000 TBA
Vrsta tokena
BASE
Ukupni prijenosi airdropom
26,315,790 TBA
Broj glasova
5 MX - 100,000 MX
2. Cijena projekta za koji ste glasovali može doživjeti značajne fluktuacije zbog tržišnih uvjeta ili drugih sličnih razloga.
3. Možda nećete moći isplatiti cijelo ili djelomično svoje sudjelovanje u projektu zbog temeljne tehnologije projekta ili razloga povezanih s MEXC platformom.
4. Ako jedan korisnik kumulativno uloži više od 100,000 MX-a na više računa, povezani računi mogu aktivirati mehanizme upravljanja rizikom platforme. Nastavite s oprezom.