ZYRO (ZYRO) Informacije Zyro is a Web3 project focused on providing utility and functionality to its holders. By owning a minimum amount of Zyro tokens, users gain access to exclusive tools, analytics, and other valuable resources within the ecosystem. The project includes NFT integration, a merch store, and plans for exchange listings based on market cap milestones. Future developments aim to expand Zyro's ecosystem with additional tools, features, and integrations. Službena web stranica: https://www.zyrosolana.com

ZYRO (ZYRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZYRO (ZYRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 824.81 $ 824.81 $ 824.81 Ukupna količina: $ 980.94M $ 980.94M $ 980.94M Količina u optjecaju: $ 134.73M $ 134.73M $ 134.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.01K $ 6.01K $ 6.01K Povijesni maksimum: $ 0.00059107 $ 0.00059107 $ 0.00059107 Povijesni minimum: $ 0.00000352 $ 0.00000352 $ 0.00000352 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ZYRO (ZYRO)

ZYRO (ZYRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZYRO (ZYRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZYRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZYRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZYRO tokena, istražite ZYRO cijenu tokena uživo!

ZYRO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZYRO? Naša ZYRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZYRO predviđanje cijene tokena odmah!

