ZyfAI (ZFI) Informacije ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone. Službena web stranica: https://www.zyf.ai/ Bijela knjiga: https://docs.zyf.ai/ Kupi ZFI odmah!

ZyfAI (ZFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZyfAI (ZFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 118.30M $ 118.30M $ 118.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M Povijesni maksimum: $ 0.066037 $ 0.066037 $ 0.066037 Povijesni minimum: $ 0.00271515 $ 0.00271515 $ 0.00271515 Trenutna cijena: $ 0.02677551 $ 0.02677551 $ 0.02677551 Saznajte više o cijeni ZyfAI (ZFI)

ZyfAI (ZFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZyfAI (ZFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZFI tokena, istražite ZFI cijenu tokena uživo!

