ZyfAI (ZFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02807458 24-satna najviša cijena $ 0.03133414 Najviša cijena ikada $ 0.066037 Najniža cijena $ 0.00271515 Promjena cijene (1H) +7.81% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) -6.29%

ZyfAI (ZFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.03123472. Tijekom protekla 24 sata, ZFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02807458 i najviše cijene $ 0.03133414, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZFI je $ 0.066037, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00271515.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZFI se promijenio za +7.81% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i -6.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZyfAI (ZFI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.69M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.64M Količina u optjecaju 117.88M Ukupna količina 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZyfAI je $ 3.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZFI je 117.88M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.64M.