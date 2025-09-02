Više o ZFI

ZyfAI Logotip

ZyfAI Cijena (ZFI)

Neuvršten

1 ZFI u USD cijena uživo:

$0.03127118
$0.03127118$0.03127118
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena ZyfAI (ZFI)
ZyfAI (ZFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02807458
$ 0.02807458$ 0.02807458
24-satna najniža cijena
$ 0.03133414
$ 0.03133414$ 0.03133414
24-satna najviša cijena

$ 0.02807458
$ 0.02807458$ 0.02807458

$ 0.03133414
$ 0.03133414$ 0.03133414

$ 0.066037
$ 0.066037$ 0.066037

$ 0.00271515
$ 0.00271515$ 0.00271515

+7.81%

-0.05%

-6.29%

-6.29%

ZyfAI (ZFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.03123472. Tijekom protekla 24 sata, ZFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02807458 i najviše cijene $ 0.03133414, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZFI je $ 0.066037, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00271515.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZFI se promijenio za +7.81% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i -6.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZyfAI (ZFI)

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

--
----

$ 15.64M
$ 15.64M$ 15.64M

117.88M
117.88M 117.88M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZyfAI je $ 3.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZFI je 117.88M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.64M.

ZyfAI (ZFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ZyfAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ZyfAI u USD iznosila je $ +0.0032813572.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ZyfAI u USD iznosila je $ +0.0168789303.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ZyfAI u USD iznosila je $ +0.022627894009280407.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.05%
30 dana$ +0.0032813572+10.51%
60 dana$ +0.0168789303+54.04%
90 dana$ +0.022627894009280407+262.91%

Što je ZyfAI (ZFI)

ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ZyfAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZyfAI (ZFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZyfAI (ZFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZyfAI.

Provjerite ZyfAI predviđanje cijene sada!

ZFI u lokalnim valutama

ZyfAI (ZFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZyfAI (ZFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZyfAI (ZFI)

Koliko ZyfAI (ZFI) vrijedi danas?
Cijena ZFI uživo u USD je 0.03123472 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZFI u USD?
Trenutačna cijena ZFI u USD je $ 0.03123472. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZyfAI?
Tržišna kapitalizacija za ZFI je $ 3.69M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZFI?
Količina u optjecaju za ZFI je 117.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZFI?
ZFI je postigao ATH cijenu od 0.066037 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZFI?
ZFI je vidio ATL cijenu od 0.00271515 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZFI?
24-satni obujam trgovanja za ZFI je -- USD.
Hoće li ZFI još narasti ove godine?
ZFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ZyfAI (ZFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.