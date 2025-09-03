Više o ZYB

Zyberswap Logotip

Zyberswap Cijena (ZYB)

Neuvršten

1 ZYB u USD cijena uživo:

$0.00124249
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Zyberswap (ZYB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:25:36 (UTC+8)

Zyberswap (ZYB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00121833
24-satna najniža cijena
$ 0.00127868
24-satna najviša cijena

$ 0.00121833

$ 0.00127868

$ 23.1

$ 0.00119664

+0.51%

-1.06%

-7.21%

-7.21%

Zyberswap (ZYB) cijena u stvarnom vremenu je $0.0012448. Tijekom protekla 24 sata, ZYBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00121833 i najviše cijene $ 0.00127868, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZYB je $ 23.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00119664.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZYB se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -7.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zyberswap (ZYB)

$ 18.00K

--
----

$ 18.00K

14.49M

14,488,043.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zyberswap je $ 18.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZYB je 14.49M, s ukupnom količinom od 14488043.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.00K.

Zyberswap (ZYB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zyberswap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zyberswap u USD iznosila je $ -0.0002926158.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zyberswap u USD iznosila je $ -0.0001968816.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zyberswap u USD iznosila je $ -0.0005908781508923324.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.06%
30 dana$ -0.0002926158-23.50%
60 dana$ -0.0001968816-15.81%
90 dana$ -0.0005908781508923324-32.18%

Što je Zyberswap (ZYB)

Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Zyberswap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zyberswap (ZYB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zyberswap (ZYB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zyberswap.

Provjerite Zyberswap predviđanje cijene sada!

ZYB u lokalnim valutama

Zyberswap (ZYB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zyberswap (ZYB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZYB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zyberswap (ZYB)

Koliko Zyberswap (ZYB) vrijedi danas?
Cijena ZYB uživo u USD je 0.0012448 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZYB u USD?
Trenutačna cijena ZYB u USD je $ 0.0012448. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zyberswap?
Tržišna kapitalizacija za ZYB je $ 18.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZYB?
Količina u optjecaju za ZYB je 14.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZYB?
ZYB je postigao ATH cijenu od 23.1 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZYB?
ZYB je vidio ATL cijenu od 0.00119664 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZYB?
24-satni obujam trgovanja za ZYB je -- USD.
Hoće li ZYB još narasti ove godine?
ZYB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZYB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.