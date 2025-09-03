Zyberswap (ZYB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00121833 24-satna najviša cijena $ 0.00127868 Najviša cijena ikada $ 23.1 Najniža cijena $ 0.00119664 Promjena cijene (1H) +0.51% Promjena cijene (1D) -1.06% Promjena cijene (7D) -7.21%

Zyberswap (ZYB) cijena u stvarnom vremenu je $0.0012448. Tijekom protekla 24 sata, ZYBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00121833 i najviše cijene $ 0.00127868, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZYB je $ 23.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00119664.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZYB se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -7.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zyberswap (ZYB)

Tržišna kapitalizacija $ 18.00K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.00K Količina u optjecaju 14.49M Ukupna količina 14,488,043.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zyberswap je $ 18.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZYB je 14.49M, s ukupnom količinom od 14488043.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.00K.