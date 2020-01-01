Zus (ZCN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zus (ZCN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zus (ZCN) Informacije Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link. Službena web stranica: https://zus.network Bijela knjiga: https://zus.network/whitepapers/ Kupi ZCN odmah!

Zus (ZCN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zus (ZCN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 412.31K $ 412.31K $ 412.31K Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 48.40M $ 48.40M $ 48.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Povijesni maksimum: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00851192 $ 0.00851192 $ 0.00851192 Saznajte više o cijeni Zus (ZCN)

Zus (ZCN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zus (ZCN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZCN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZCN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZCN tokena, istražite ZCN cijenu tokena uživo!

