Više o ZCN

ZCN Informacije o cijeni

ZCN Bijela knjiga

ZCN Službena web stranica

ZCN Tokenomija

ZCN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Zus Logotip

Zus Cijena (ZCN)

Neuvršten

1 ZCN u USD cijena uživo:

$0.00576664
$0.00576664$0.00576664
-44.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Zus (ZCN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:08:19 (UTC+8)

Zus (ZCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00568407
$ 0.00568407$ 0.00568407
24-satna najniža cijena
$ 0.01038901
$ 0.01038901$ 0.01038901
24-satna najviša cijena

$ 0.00568407
$ 0.00568407$ 0.00568407

$ 0.01038901
$ 0.01038901$ 0.01038901

$ 5.16
$ 5.16$ 5.16

$ 0
$ 0$ 0

+1.11%

-44.41%

-2.11%

-2.11%

Zus (ZCN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00576664. Tijekom protekla 24 sata, ZCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00568407 i najviše cijene $ 0.01038901, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZCN je $ 5.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZCN se promijenio za +1.11% u posljednjih sat vremena, -44.41% u posljednjih 24 sata i -2.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zus (ZCN)

$ 282.38K
$ 282.38K$ 282.38K

--
----

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

48.40M
48.40M 48.40M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zus je $ 282.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZCN je 48.40M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.33M.

Zus (ZCN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zus u USD iznosila je $ -0.004606897508636647.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zus u USD iznosila je $ -0.0016482596.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zus u USD iznosila je $ -0.0030610749.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zus u USD iznosila je $ -0.0000007896911526205.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004606897508636647-44.41%
30 dana$ -0.0016482596-28.58%
60 dana$ -0.0030610749-53.08%
90 dana$ -0.0000007896911526205-0.01%

Što je Zus (ZCN)

Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Zus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zus (ZCN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zus (ZCN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zus.

Provjerite Zus predviđanje cijene sada!

ZCN u lokalnim valutama

Zus (ZCN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zus (ZCN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZCN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zus (ZCN)

Koliko Zus (ZCN) vrijedi danas?
Cijena ZCN uživo u USD je 0.00576664 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZCN u USD?
Trenutačna cijena ZCN u USD je $ 0.00576664. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zus?
Tržišna kapitalizacija za ZCN je $ 282.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZCN?
Količina u optjecaju za ZCN je 48.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZCN?
ZCN je postigao ATH cijenu od 5.16 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZCN?
ZCN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZCN?
24-satni obujam trgovanja za ZCN je -- USD.
Hoće li ZCN još narasti ove godine?
ZCN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZCN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:08:19 (UTC+8)

Zus (ZCN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.