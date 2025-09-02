Zus (ZCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00568407 $ 0.00568407 $ 0.00568407 24-satna najniža cijena $ 0.01038901 $ 0.01038901 $ 0.01038901 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00568407$ 0.00568407 $ 0.00568407 24-satna najviša cijena $ 0.01038901$ 0.01038901 $ 0.01038901 Najviša cijena ikada $ 5.16$ 5.16 $ 5.16 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.11% Promjena cijene (1D) -44.41% Promjena cijene (7D) -2.11% Promjena cijene (7D) -2.11%

Zus (ZCN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00576664. Tijekom protekla 24 sata, ZCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00568407 i najviše cijene $ 0.01038901, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZCN je $ 5.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZCN se promijenio za +1.11% u posljednjih sat vremena, -44.41% u posljednjih 24 sata i -2.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zus (ZCN)

Tržišna kapitalizacija $ 282.38K$ 282.38K $ 282.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Količina u optjecaju 48.40M 48.40M 48.40M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zus je $ 282.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZCN je 48.40M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.33M.