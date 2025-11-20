ZTX Cijena danas

Trenutačna cijena ZTX (ZTX) danas je --, s promjenom od 5.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZTX u USD je -- po ZTX.

ZTX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,636,280, s količinom u optjecaju od 4.20B ZTX. Tijekom posljednja 24 sata, ZTX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03870653, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ZTX se kretao -0.13% u posljednjem satu i -19.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ZTX (ZTX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.27M$ 6.27M $ 6.27M Količina u optjecaju 4.20B 4.20B 4.20B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

