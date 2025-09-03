Zorro (ZORRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00257852$ 0.00257852 $ 0.00257852 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.65% Promjena cijene (7D) +0.65%

Zorro (ZORRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZORROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZORRO je $ 0.00257852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZORRO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zorro (ZORRO)

Tržišna kapitalizacija $ 99.64K$ 99.64K $ 99.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.64K$ 99.64K $ 99.64K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zorro je $ 99.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZORRO je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.64K.