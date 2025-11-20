ZORBY Cijena danas

Trenutačna cijena ZORBY (ZORBY) danas je $ 0.00003792, s promjenom od 2.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZORBY u USD je $ 0.00003792 po ZORBY.

ZORBY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 37,915, s količinom u optjecaju od 1.00B ZORBY. Tijekom posljednja 24 sata, ZORBY trgovao je između $ 0.00003618 (niska) i $ 0.00003905 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00029362, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003041.

U kratkoročnim performansama, ZORBY se kretao -1.08% u posljednjem satu i -14.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ZORBY (ZORBY)

Tržišna kapitalizacija $ 37.92K$ 37.92K $ 37.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.92K$ 37.92K $ 37.92K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

