ZoomSwap (ZM) Tokenomika

ZoomSwap (ZM) Informacije ZoomSwap is a cross-chain infrastructure project that builds liquidity for layer-one blockchains, AMMs and partnering projects. Launching on IoTeX, there is an exciting opportunity for farmers to earn ZOOM and other project tokens. Službena web stranica: https://zoomswap.io/ Kupi ZM odmah!

ZoomSwap (ZM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZoomSwap (ZM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.54 $ 0.54 $ 0.54 Ukupna količina: $ 39.11M $ 39.11M $ 39.11M Količina u optjecaju: $ 404.00 $ 404.00 $ 404.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.11K $ 52.11K $ 52.11K Povijesni maksimum: $ 0.897395 $ 0.897395 $ 0.897395 Povijesni minimum: $ 0.00110974 $ 0.00110974 $ 0.00110974 Trenutna cijena: $ 0.00133222 $ 0.00133222 $ 0.00133222 Saznajte više o cijeni ZoomSwap (ZM)

ZoomSwap (ZM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZoomSwap (ZM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZM tokena, istražite ZM cijenu tokena uživo!

