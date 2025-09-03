ZoomSwap (ZM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00129935 24-satna najniža cijena $ 0.0013357 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.897395 Najniža cijena $ 0.00110974 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.45% Promjena cijene (7D) -1.86%

ZoomSwap (ZM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00133222. Tijekom protekla 24 sata, ZMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00129935 i najviše cijene $ 0.0013357, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZM je $ 0.897395, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110974.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.45% u posljednjih 24 sata i -1.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZoomSwap (ZM)

Tržišna kapitalizacija $ 0.54 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.11K Količina u optjecaju 404.00 Ukupna količina 39,112,616.032176

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZoomSwap je $ 0.54, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZM je 404.00, s ukupnom količinom od 39112616.032176. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.11K.