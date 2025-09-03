Zoomie (ZOOMIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) +4.23% Promjena cijene (7D) +3.98%

Zoomie (ZOOMIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZOOMIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZOOMIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZOOMIE se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +4.23% u posljednjih 24 sata i +3.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zoomie (ZOOMIE)

Tržišna kapitalizacija $ 8.21K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.21K Količina u optjecaju 999.66M Ukupna količina 999,661,979.735011

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zoomie je $ 8.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZOOMIE je 999.66M, s ukupnom količinom od 999661979.735011. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.21K.