Zoomie Logotip

Zoomie Cijena (ZOOMIE)

Neuvršten

1 ZOOMIE u USD cijena uživo:

--
----
+4.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Zoomie (ZOOMIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:42:30 (UTC+8)

Zoomie (ZOOMIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

+4.23%

+3.98%

+3.98%

Zoomie (ZOOMIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZOOMIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZOOMIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZOOMIE se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +4.23% u posljednjih 24 sata i +3.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zoomie (ZOOMIE)

$ 8.21K
$ 8.21K$ 8.21K

--
----

$ 8.21K
$ 8.21K$ 8.21K

999.66M
999.66M 999.66M

999,661,979.735011
999,661,979.735011 999,661,979.735011

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zoomie je $ 8.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZOOMIE je 999.66M, s ukupnom količinom od 999661979.735011. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.21K.

Zoomie (ZOOMIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zoomie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zoomie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zoomie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zoomie u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.23%
30 dana$ 0-10.61%
60 dana$ 0-4.93%
90 dana$ 0--

Što je Zoomie (ZOOMIE)

When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger!

Resurs Zoomie (ZOOMIE)

Službena web-stranica

Zoomie Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zoomie (ZOOMIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zoomie (ZOOMIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zoomie.

Provjerite Zoomie predviđanje cijene sada!

ZOOMIE u lokalnim valutama

Zoomie (ZOOMIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zoomie (ZOOMIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZOOMIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zoomie (ZOOMIE)

Koliko Zoomie (ZOOMIE) vrijedi danas?
Cijena ZOOMIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZOOMIE u USD?
Trenutačna cijena ZOOMIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zoomie?
Tržišna kapitalizacija za ZOOMIE je $ 8.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZOOMIE?
Količina u optjecaju za ZOOMIE je 999.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZOOMIE?
ZOOMIE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZOOMIE?
ZOOMIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZOOMIE?
24-satni obujam trgovanja za ZOOMIE je -- USD.
Hoće li ZOOMIE još narasti ove godine?
ZOOMIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZOOMIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:42:30 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.