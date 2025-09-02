Zoomer (ZOOMER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -0.55% Promjena cijene (7D) +2.22% Promjena cijene (7D) +2.22%

Zoomer (ZOOMER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZOOMERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZOOMER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZOOMER se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.55% u posljednjih 24 sata i +2.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zoomer (ZOOMER)

Tržišna kapitalizacija $ 473.16K$ 473.16K $ 473.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 473.16K$ 473.16K $ 473.16K Količina u optjecaju 69.00B 69.00B 69.00B Ukupna količina 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zoomer je $ 473.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZOOMER je 69.00B, s ukupnom količinom od 69000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 473.16K.