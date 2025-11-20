Zoo World Cijena danas

Trenutačna cijena Zoo World (ZOO) danas je --, s promjenom od 0.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZOO u USD je -- po ZOO.

Zoo World trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,748.72, s količinom u optjecaju od 999.99M ZOO. Tijekom posljednja 24 sata, ZOO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01409993, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ZOO se kretao -0.17% u posljednjem satu i -1.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Zoo World (ZOO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,992,256.212575 999,992,256.212575 999,992,256.212575

