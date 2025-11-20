ZoidPay Cijena danas

Trenutačna cijena ZoidPay (ZPAY) danas je $ 0.00558059, s promjenom od 2.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZPAY u USD je $ 0.00558059 po ZPAY.

ZoidPay trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,187,589, s količinom u optjecaju od 392.00M ZPAY. Tijekom posljednja 24 sata, ZPAY trgovao je između $ 0.00486631 (niska) i $ 0.00643352 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.79, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00057157.

U kratkoročnim performansama, ZPAY se kretao +0.30% u posljednjem satu i -10.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ZoidPay (ZPAY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Količina u optjecaju 392.00M 392.00M 392.00M Ukupna količina 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZoidPay je $ 2.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZPAY je 392.00M, s ukupnom količinom od 700000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.91M.