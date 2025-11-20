BurzaDEX+
CHZ Frenzy
Cijena ZoidPay uživo danas je 0.00558059 USD.ZPAY tržišna kapitalizacija je 2,187,589 USD. Pratite ažuriranja cijene ZPAY u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena ZoidPay uživo danas je 0.00558059 USD.ZPAY tržišna kapitalizacija je 2,187,589 USD. Pratite ažuriranja cijene ZPAY u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o ZPAY

ZPAY Informacije o cijeni

Što je ZPAY

ZPAY Službena web stranica

ZPAY Tokenomija

ZPAY Prognoza cijena

ZoidPay Logotip

ZoidPay Cijena (ZPAY)

Neuvršten

1 ZPAY u USD cijena uživo:

$0.00558059
+2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena ZoidPay (ZPAY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 17:18:38 (UTC+8)

ZoidPay Cijena danas

Trenutačna cijena ZoidPay (ZPAY) danas je $ 0.00558059, s promjenom od 2.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZPAY u USD je $ 0.00558059 po ZPAY.

ZoidPay trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,187,589, s količinom u optjecaju od 392.00M ZPAY. Tijekom posljednja 24 sata, ZPAY trgovao je između $ 0.00486631 (niska) i $ 0.00643352 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.79, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00057157.

U kratkoročnim performansama, ZPAY se kretao +0.30% u posljednjem satu i -10.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ZoidPay (ZPAY)

$ 2.19M
--
$ 3.91M
392.00M
700,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija ZoidPay je $ 2.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZPAY je 392.00M, s ukupnom količinom od 700000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.91M.

ZoidPay Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00486631
24-satna najniža cijena
$ 0.00643352
24-satna najviša cijena

$ 0.00486631
$ 0.00643352
$ 1.79
$ 0.00057157
+0.30%

+2.64%

-10.48%

-10.48%

ZoidPay (ZPAY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ZoidPay u USD iznosila je $ +0.00014367.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ZoidPay u USD iznosila je $ +0.0043494091.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ZoidPay u USD iznosila je $ +0.0255645209.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ZoidPay u USD iznosila je $ +0.0047691142196835324.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00014367+2.64%
30 dana$ +0.0043494091+77.94%
60 dana$ +0.0255645209+458.10%
90 dana$ +0.0047691142196835324+587.71%

Predviđanje cijena za ZoidPay

ZoidPay (ZPAY) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ZPAY u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
ZoidPay (ZPAY) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena ZoidPay mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu ZoidPay dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za ZPAY predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na ZoidPay Predviđanje cijene.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ZoidPay (ZPAY)

Službena web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZoidPay

Koliko će 1 ZoidPay vrijediti 2030. godine?
Ako bi ZoidPay rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena ZoidPay i očekivanog povrata ulaganja.
ZoidPay (ZPAY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Istražite više o ZoidPay

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.