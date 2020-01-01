ZODs (ZODS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZODs (ZODS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZODs (ZODS) Informacije ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort. Službena web stranica: https://www.zods.pro/ Bijela knjiga: https://www.zods.pro/ Kupi ZODS odmah!

ZODs (ZODS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZODs (ZODS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 425.43K $ 425.43K $ 425.43K Ukupna količina: $ 823.61M $ 823.61M $ 823.61M Količina u optjecaju: $ 741.22M $ 741.22M $ 741.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 472.71K $ 472.71K $ 472.71K Povijesni maksimum: $ 0.02332287 $ 0.02332287 $ 0.02332287 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00057455 $ 0.00057455 $ 0.00057455 Saznajte više o cijeni ZODs (ZODS)

ZODs (ZODS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZODs (ZODS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZODS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZODS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZODS tokena, istražite ZODS cijenu tokena uživo!

