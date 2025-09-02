ZODs (ZODS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02332287$ 0.02332287 $ 0.02332287 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +4.15% Promjena cijene (1D) +1.02% Promjena cijene (7D) -44.38% Promjena cijene (7D) -44.38%

ZODs (ZODS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZODStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZODS je $ 0.02332287, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZODS se promijenio za +4.15% u posljednjih sat vremena, +1.02% u posljednjih 24 sata i -44.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZODs (ZODS)

Tržišna kapitalizacija $ 385.30K$ 385.30K $ 385.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 428.13K$ 428.13K $ 428.13K Količina u optjecaju 741.22M 741.22M 741.22M Ukupna količina 823,609,093.19967 823,609,093.19967 823,609,093.19967

