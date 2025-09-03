Više o ZOD

Zodor Logotip

Zodor Cijena (ZOD)

Neuvršten

$0.00102924
-1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Zodor (ZOD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:43:37 (UTC+8)

Zodor (ZOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
$ 0.00104984
$ 0.00104984
24-satna najviša cijena

$ 0.0014363
$ 0.0014363$ 0.0014363

--

-1.56%

-18.01%

-18.01%

Zodor (ZOD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00102924. Tijekom protekla 24 sata, ZODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00104984, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZOD je $ 0.0014363, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.56% u posljednjih 24 sata i -18.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zodor (ZOD)

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zodor je $ 102.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZOD je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.92K.

Zodor (ZOD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zodor u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zodor u USD iznosila je $ +0.0000394290.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zodor u USD iznosila je $ +0.0000733154.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zodor u USD iznosila je $ -0.0000897967671203288.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.56%
30 dana$ +0.0000394290+3.83%
60 dana$ +0.0000733154+7.12%
90 dana$ -0.0000897967671203288-8.02%

Što je Zodor (ZOD)

The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.

Zodor Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zodor (ZOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zodor (ZOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zodor.

Provjerite Zodor predviđanje cijene sada!

ZOD u lokalnim valutama

Zodor (ZOD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zodor (ZOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zodor (ZOD)

Koliko Zodor (ZOD) vrijedi danas?
Cijena ZOD uživo u USD je 0.00102924 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZOD u USD?
Trenutačna cijena ZOD u USD je $ 0.00102924. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zodor?
Tržišna kapitalizacija za ZOD je $ 102.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZOD?
Količina u optjecaju za ZOD je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZOD?
ZOD je postigao ATH cijenu od 0.0014363 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZOD?
ZOD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZOD?
24-satni obujam trgovanja za ZOD je -- USD.
Hoće li ZOD još narasti ove godine?
ZOD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZOD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
