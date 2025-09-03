Zodor (ZOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00104984 $ 0.00104984 $ 0.00104984 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00104984$ 0.00104984 $ 0.00104984 Najviša cijena ikada $ 0.0014363$ 0.0014363 $ 0.0014363 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.56% Promjena cijene (7D) -18.01% Promjena cijene (7D) -18.01%

Zodor (ZOD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00102924. Tijekom protekla 24 sata, ZODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00104984, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZOD je $ 0.0014363, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.56% u posljednjih 24 sata i -18.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zodor (ZOD)

Tržišna kapitalizacija $ 102.92K$ 102.92K $ 102.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.92K$ 102.92K $ 102.92K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zodor je $ 102.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZOD je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.92K.