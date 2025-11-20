ZODIA Cijena danas

Trenutačna cijena ZODIA (ZODIA) danas je $ 0.00000975, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZODIA u USD je $ 0.00000975 po ZODIA.

ZODIA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,749.98, s količinom u optjecaju od 1.00B ZODIA. Tijekom posljednja 24 sata, ZODIA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00132653, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000941.

U kratkoročnim performansama, ZODIA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ZODIA (ZODIA)

Tržišna kapitalizacija $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZODIA je $ 9.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZODIA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.75K.