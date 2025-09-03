ZOA AI (ZOA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00480592$ 0.00480592 $ 0.00480592 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.22% Promjena cijene (7D) -3.79% Promjena cijene (7D) -3.79%

ZOA AI (ZOA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZOAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZOA je $ 0.00480592, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZOA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -3.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZOA AI (ZOA)

Tržišna kapitalizacija $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K Količina u optjecaju 999.52M 999.52M 999.52M Ukupna količina 999,520,197.956308 999,520,197.956308 999,520,197.956308

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZOA AI je $ 29.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZOA je 999.52M, s ukupnom količinom od 999520197.956308. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.27K.