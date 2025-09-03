ZOA AI Cijena (ZOA)
ZOA AI (ZOA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZOAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZOA je $ 0.00480592, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZOA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -3.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija ZOA AI je $ 29.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZOA je 999.52M, s ukupnom količinom od 999520197.956308. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.27K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ZOA AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ZOA AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ZOA AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ZOA AI u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.22%
|30 dana
|$ 0
|-4.91%
|60 dana
|$ 0
|+0.58%
|90 dana
|$ 0
|--
ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.
Razumijevanje tokenomike ZOA AI (ZOA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZOA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
