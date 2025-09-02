ZMINE (ZMN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01485587 - $ 0.01523441
24-satna najniža cijena: $ 0.01485587
24-satna najviša cijena: $ 0.01523441
Najviša cijena ikada: $ 0.175995
Najniža cijena: $ 0
Promjena cijene (1H): -0.51%
Promjena cijene (1D): +0.33%
Promjena cijene (7D): -0.41%

ZMINE (ZMN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01506747. Tijekom protekla 24 sata, ZMNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01485587 i najviše cijene $ 0.01523441, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZMN je $ 0.175995, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZMN se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZMINE (ZMN)

Tržišna kapitalizacija: $ 617.50K
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 617.50K
Količina u optjecaju: 40.98M
Ukupna količina: 40,982,566.509358466

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZMINE je $ 617.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZMN je 40.98M, s ukupnom količinom od 40982566.509358466. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 617.50K.