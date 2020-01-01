ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZKsync Staked ETH (ZKETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Informacije zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. Službena web stranica: https://zksync.dinero.xyz/ Kupi ZKETH odmah!

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZKsync Staked ETH (ZKETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.84K $ 30.84K $ 30.84K Ukupna količina: $ 6.94 $ 6.94 $ 6.94 Količina u optjecaju: $ 6.94 $ 6.94 $ 6.94 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.84K $ 30.84K $ 30.84K Povijesni maksimum: $ 4,756.37 $ 4,756.37 $ 4,756.37 Povijesni minimum: $ 1,443.0 $ 1,443.0 $ 1,443.0 Trenutna cijena: $ 4,441.56 $ 4,441.56 $ 4,441.56 Saznajte više o cijeni ZKsync Staked ETH (ZKETH)

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZKsync Staked ETH (ZKETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZKETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZKETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZKETH tokena, istražite ZKETH cijenu tokena uživo!

ZKETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZKETH? Naša ZKETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZKETH predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!