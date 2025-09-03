ZKsync Staked ETH (ZKETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4,756.37$ 4,756.37 $ 4,756.37 Najniža cijena $ 1,443.0$ 1,443.0 $ 1,443.0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.51% Promjena cijene (7D) +2.51%

ZKsync Staked ETH (ZKETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,487.81. Tijekom protekla 24 sata, ZKETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZKETH je $ 4,756.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,443.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZKETH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZKsync Staked ETH (ZKETH)

Tržišna kapitalizacija $ 31.38K$ 31.38K $ 31.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.38K$ 31.38K $ 31.38K Količina u optjecaju 6.99 6.99 6.99 Ukupna količina 6.991883582336306 6.991883582336306 6.991883582336306

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZKsync Staked ETH je $ 31.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZKETH je 6.99, s ukupnom količinom od 6.991883582336306. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.38K.