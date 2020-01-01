ZKitty Bot ($ZKITTY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZKitty Bot ($ZKITTY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZKitty Bot ($ZKITTY) Informacije 5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram Službena web stranica: https://www.zkitty.xyz/ Bijela knjiga: https://zkitty-dao.gitbook.io/zkitty-dao-documentation/ Kupi $ZKITTY odmah!

ZKitty Bot ($ZKITTY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZKitty Bot ($ZKITTY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 40.45K $ 40.45K $ 40.45K Ukupna količina: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Količina u optjecaju: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 100.03K $ 100.03K $ 100.03K Povijesni maksimum: $ 0.116901 $ 0.116901 $ 0.116901 Povijesni minimum: $ 0.00496324 $ 0.00496324 $ 0.00496324 Trenutna cijena: $ 0.02000742 $ 0.02000742 $ 0.02000742 Saznajte više o cijeni ZKitty Bot ($ZKITTY)

ZKitty Bot ($ZKITTY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZKitty Bot ($ZKITTY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $ZKITTY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $ZKITTY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $ZKITTY tokena, istražite $ZKITTY cijenu tokena uživo!

$ZKITTY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $ZKITTY? Naša $ZKITTY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $ZKITTY predviđanje cijene tokena odmah!

