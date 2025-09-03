ZKitty Bot ($ZKITTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0,02000199 $ 0,02000199 $ 0,02000199 24-satna najniža cijena $ 0,02000741 $ 0,02000741 $ 0,02000741 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0,02000199$ 0,02000199 $ 0,02000199 24-satna najviša cijena $ 0,02000741$ 0,02000741 $ 0,02000741 Najviša cijena ikada $ 0,116901$ 0,116901 $ 0,116901 Najniža cijena $ 0,00496324$ 0,00496324 $ 0,00496324 Promjena cijene (1H) +0,00% Promjena cijene (1D) +0,01% Promjena cijene (7D) +0,00% Promjena cijene (7D) +0,00%

ZKitty Bot ($ZKITTY) cijena u stvarnom vremenu je $0,02000666. Tijekom protekla 24 sata, $ZKITTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0,02000199 i najviše cijene $ 0,02000741, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $ZKITTY je $ 0,116901, dok je najniža cijena svih vremena $ 0,00496324.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $ZKITTY se promijenio za +0,00% u posljednjih sat vremena, +0,01% u posljednjih 24 sata i +0,00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZKitty Bot ($ZKITTY)

Tržišna kapitalizacija $ 40,45K$ 40,45K $ 40,45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 100,03K$ 100,03K $ 100,03K Količina u optjecaju 2,02M 2,02M 2,02M Ukupna količina 5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZKitty Bot je $ 40,45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $ZKITTY je 2,02M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100,03K.