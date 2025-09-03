zkExchange (ZKEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00108671 $ 0.00108671 $ 0.00108671 24-satna najniža cijena $ 0.00111985 $ 0.00111985 $ 0.00111985 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00108671$ 0.00108671 $ 0.00108671 24-satna najviša cijena $ 0.00111985$ 0.00111985 $ 0.00111985 Najviša cijena ikada $ 0.170424$ 0.170424 $ 0.170424 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) -4.94% Promjena cijene (7D) -4.94%

zkExchange (ZKEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00111001. Tijekom protekla 24 sata, ZKEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00108671 i najviše cijene $ 0.00111985, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZKEX je $ 0.170424, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZKEX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -4.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu zkExchange (ZKEX)

Tržišna kapitalizacija $ 111.00K$ 111.00K $ 111.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 111.00K$ 111.00K $ 111.00K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija zkExchange je $ 111.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZKEX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.00K.