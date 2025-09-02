Više o ZKB

ZKB Informacije o cijeni

ZKB Službena web stranica

ZKB Tokenomija

ZKB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ZKBase Logotip

ZKBase Cijena (ZKB)

Neuvršten

1 ZKB u USD cijena uživo:

$0.00149992
$0.00149992$0.00149992
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ZKBase (ZKB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:25:34 (UTC+8)

ZKBase (ZKB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00149977
$ 0.00149977$ 0.00149977
24-satna najniža cijena
$ 0.00150005
$ 0.00150005$ 0.00150005
24-satna najviša cijena

$ 0.00149977
$ 0.00149977$ 0.00149977

$ 0.00150005
$ 0.00150005$ 0.00150005

$ 11.24
$ 11.24$ 11.24

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

-75.80%

-75.80%

ZKBase (ZKB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00149992. Tijekom protekla 24 sata, ZKBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00149977 i najviše cijene $ 0.00150005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZKB je $ 11.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZKB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -75.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZKBase (ZKB)

$ 335.16K
$ 335.16K$ 335.16K

--
----

$ 896.96K
$ 896.96K$ 896.96K

223.45M
223.45M 223.45M

598,008,482.8432599
598,008,482.8432599 598,008,482.8432599

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZKBase je $ 335.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZKB je 223.45M, s ukupnom količinom od 598008482.8432599. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 896.96K.

ZKBase (ZKB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ZKBase u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ZKBase u USD iznosila je $ -0.0013092149.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ZKBase u USD iznosila je $ -0.0008751230.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ZKBase u USD iznosila je $ -0.008522822341337548.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ -0.0013092149-87.28%
60 dana$ -0.0008751230-58.34%
90 dana$ -0.008522822341337548-85.03%

Što je ZKBase (ZKB)

Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ZKBase (ZKB)

Službena web-stranica

ZKBase Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZKBase (ZKB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZKBase (ZKB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZKBase.

Provjerite ZKBase predviđanje cijene sada!

ZKB u lokalnim valutama

ZKBase (ZKB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZKBase (ZKB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZKB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZKBase (ZKB)

Koliko ZKBase (ZKB) vrijedi danas?
Cijena ZKB uživo u USD je 0.00149992 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZKB u USD?
Trenutačna cijena ZKB u USD je $ 0.00149992. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZKBase?
Tržišna kapitalizacija za ZKB je $ 335.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZKB?
Količina u optjecaju za ZKB je 223.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZKB?
ZKB je postigao ATH cijenu od 11.24 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZKB?
ZKB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZKB?
24-satni obujam trgovanja za ZKB je -- USD.
Hoće li ZKB još narasti ove godine?
ZKB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZKB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:25:34 (UTC+8)

ZKBase (ZKB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.