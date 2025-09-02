ZKBase (ZKB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00149977 $ 0.00149977 $ 0.00149977 24-satna najniža cijena $ 0.00150005 $ 0.00150005 $ 0.00150005 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00149977$ 0.00149977 $ 0.00149977 24-satna najviša cijena $ 0.00150005$ 0.00150005 $ 0.00150005 Najviša cijena ikada $ 11.24$ 11.24 $ 11.24 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -75.80% Promjena cijene (7D) -75.80%

ZKBase (ZKB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00149992. Tijekom protekla 24 sata, ZKBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00149977 i najviše cijene $ 0.00150005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZKB je $ 11.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZKB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -75.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZKBase (ZKB)

Tržišna kapitalizacija $ 335.16K$ 335.16K $ 335.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 896.96K$ 896.96K $ 896.96K Količina u optjecaju 223.45M 223.45M 223.45M Ukupna količina 598,008,482.8432599 598,008,482.8432599 598,008,482.8432599

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZKBase je $ 335.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZKB je 223.45M, s ukupnom količinom od 598008482.8432599. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 896.96K.