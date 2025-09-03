zkApes Token (ZAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -3.73% Promjena cijene (7D) -6.63% Promjena cijene (7D) -6.63%

zkApes Token (ZAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZAT se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -3.73% u posljednjih 24 sata i -6.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu zkApes Token (ZAT)

Tržišna kapitalizacija $ 104.74K$ 104.74K $ 104.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 152.77K$ 152.77K $ 152.77K Količina u optjecaju 47.18T 47.18T 47.18T Ukupna količina 68,808,896,238,081.5 68,808,896,238,081.5 68,808,896,238,081.5

Trenutačna tržišna kapitalizacija zkApes Token je $ 104.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZAT je 47.18T, s ukupnom količinom od 68808896238081.5. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 152.77K.