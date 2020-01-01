zJOE (ZJOE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u zJOE (ZJOE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

zJOE (ZJOE) Informacije Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX. Službena web stranica: https://vectorfinance.io/ Bijela knjiga: https://docs.vectorfinance.io/ Kupi ZJOE odmah!

zJOE (ZJOE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za zJOE (ZJOE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Ukupna količina: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Količina u optjecaju: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Povijesni maksimum: $ 0.839411 $ 0.839411 $ 0.839411 Povijesni minimum: $ 0.087044 $ 0.087044 $ 0.087044 Trenutna cijena: $ 0.21446 $ 0.21446 $ 0.21446 Saznajte više o cijeni zJOE (ZJOE)

zJOE (ZJOE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike zJOE (ZJOE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZJOE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZJOE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZJOE tokena, istražite ZJOE cijenu tokena uživo!

ZJOE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZJOE? Naša ZJOE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZJOE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!