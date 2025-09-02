Više o ZJOE

ZJOE Informacije o cijeni

ZJOE Bijela knjiga

ZJOE Službena web stranica

ZJOE Tokenomija

ZJOE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

zJOE Logotip

zJOE Cijena (ZJOE)

Neuvršten

1 ZJOE u USD cijena uživo:

$0.21446
$0.21446$0.21446
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena zJOE (ZJOE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:14:35 (UTC+8)

zJOE (ZJOE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.839411
$ 0.839411$ 0.839411

$ 0.087044
$ 0.087044$ 0.087044

--

--

+16.05%

+16.05%

zJOE (ZJOE) cijena u stvarnom vremenu je $0.21446. Tijekom protekla 24 sata, ZJOEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZJOE je $ 0.839411, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.087044.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZJOE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +16.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu zJOE (ZJOE)

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

--
----

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

14.12M
14.12M 14.12M

14,115,499.00823794
14,115,499.00823794 14,115,499.00823794

Trenutačna tržišna kapitalizacija zJOE je $ 3.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZJOE je 14.12M, s ukupnom količinom od 14115499.00823794. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.03M.

zJOE (ZJOE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz zJOE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz zJOE u USD iznosila je $ +0.0690194044.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz zJOE u USD iznosila je $ +0.0752358706.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz zJOE u USD iznosila je $ +0.0368816658289943.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0690194044+32.18%
60 dana$ +0.0752358706+35.08%
90 dana$ +0.0368816658289943+20.77%

Što je zJOE (ZJOE)

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

zJOE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će zJOE (ZJOE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših zJOE (ZJOE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za zJOE.

Provjerite zJOE predviđanje cijene sada!

ZJOE u lokalnim valutama

zJOE (ZJOE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike zJOE (ZJOE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZJOE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o zJOE (ZJOE)

Koliko zJOE (ZJOE) vrijedi danas?
Cijena ZJOE uživo u USD je 0.21446 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZJOE u USD?
Trenutačna cijena ZJOE u USD je $ 0.21446. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija zJOE?
Tržišna kapitalizacija za ZJOE je $ 3.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZJOE?
Količina u optjecaju za ZJOE je 14.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZJOE?
ZJOE je postigao ATH cijenu od 0.839411 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZJOE?
ZJOE je vidio ATL cijenu od 0.087044 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZJOE?
24-satni obujam trgovanja za ZJOE je -- USD.
Hoće li ZJOE još narasti ove godine?
ZJOE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZJOE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:14:35 (UTC+8)

zJOE (ZJOE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.