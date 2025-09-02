zJOE (ZJOE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.839411$ 0.839411 $ 0.839411 Najniža cijena $ 0.087044$ 0.087044 $ 0.087044 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +16.05% Promjena cijene (7D) +16.05%

zJOE (ZJOE) cijena u stvarnom vremenu je $0.21446. Tijekom protekla 24 sata, ZJOEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZJOE je $ 0.839411, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.087044.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZJOE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +16.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu zJOE (ZJOE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Količina u optjecaju 14.12M 14.12M 14.12M Ukupna količina 14,115,499.00823794 14,115,499.00823794 14,115,499.00823794

Trenutačna tržišna kapitalizacija zJOE je $ 3.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZJOE je 14.12M, s ukupnom količinom od 14115499.00823794. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.03M.