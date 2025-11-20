Zivoe Vault Cijena danas

Trenutačna cijena Zivoe Vault (ZVLT) danas je $ 1.042, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZVLT u USD je $ 1.042 po ZVLT.

Zivoe Vault trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,295,311, s količinom u optjecaju od 6.14M ZVLT. Tijekom posljednja 24 sata, ZVLT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.046, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.028.

U kratkoročnim performansama, ZVLT se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Zivoe Vault (ZVLT)

Tržišna kapitalizacija $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Količina u optjecaju 6.14M 6.14M 6.14M Ukupna količina 6,141,531.954239108 6,141,531.954239108 6,141,531.954239108

