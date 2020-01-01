ZIPPY ($ZIPPY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZIPPY ($ZIPPY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZIPPY ($ZIPPY) Informacije Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things. Službena web stranica: https://www.zippycoin.fun/ Kupi $ZIPPY odmah!

ZIPPY ($ZIPPY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZIPPY ($ZIPPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.90K $ 35.90K $ 35.90K Ukupna količina: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Količina u optjecaju: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 35.90K $ 35.90K $ 35.90K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ZIPPY ($ZIPPY)

ZIPPY ($ZIPPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZIPPY ($ZIPPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $ZIPPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $ZIPPY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $ZIPPY tokena, istražite $ZIPPY cijenu tokena uživo!

$ZIPPY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $ZIPPY? Naša $ZIPPY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $ZIPPY predviđanje cijene tokena odmah!

