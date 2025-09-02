Zipmex (ZMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00037001 $ 0.00037001 $ 0.00037001 24-satna najniža cijena $ 0.00360031 $ 0.00360031 $ 0.00360031 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00037001$ 0.00037001 $ 0.00037001 24-satna najviša cijena $ 0.00360031$ 0.00360031 $ 0.00360031 Najviša cijena ikada $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 Najniža cijena $ 0.00018995$ 0.00018995 $ 0.00018995 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +872.96% Promjena cijene (7D) +62.14% Promjena cijene (7D) +62.14%

Zipmex (ZMT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00360002. Tijekom protekla 24 sata, ZMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00037001 i najviše cijene $ 0.00360031, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZMT je $ 5.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00018995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZMT se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +872.96% u posljednjih 24 sata i +62.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zipmex (ZMT)

Tržišna kapitalizacija $ 318.87K$ 318.87K $ 318.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 718.30K$ 718.30K $ 718.30K Količina u optjecaju 88.57M 88.57M 88.57M Ukupna količina 199,526,316.0 199,526,316.0 199,526,316.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zipmex je $ 318.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZMT je 88.57M, s ukupnom količinom od 199526316.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 718.30K.