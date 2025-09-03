Više o ZILPEPE

ZilPepe Logotip

ZilPepe Cijena (ZILPEPE)

Neuvršten

1 ZILPEPE u USD cijena uživo:

--
----
-0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ZilPepe (ZILPEPE)
ZilPepe (ZILPEPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.10%

+5.62%

+5.62%

ZilPepe (ZILPEPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZILPEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZILPEPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZILPEPE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i +5.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZilPepe (ZILPEPE)

$ 102.63K
$ 102.63K$ 102.63K

--
----

$ 102.63K
$ 102.63K$ 102.63K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,420,690,420.0
420,690,420,690,420.0 420,690,420,690,420.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZilPepe je $ 102.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZILPEPE je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690420690420.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.63K.

ZilPepe (ZILPEPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ZilPepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ZilPepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ZilPepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ZilPepe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.10%
30 dana$ 0+12.67%
60 dana$ 0-5.74%
90 dana$ 0--

Što je ZilPepe (ZILPEPE)

The flagship memecoin of Zilliqa blockchain. The most shitty & useless memeable memecoin in existence of Zilliqa. Zilpepe is here to make memecoins great again. $ZILPEPE is a coin for the Zilliqa people, forever. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. 100% of the tokens were sent to the liquidity pool. $zilpepe coin has no association with pepe or Matt Furie or his creation Pepe the Frog. This token is simply not even paying homage to a meme we all love or hate or whatever. $ZILPEPE is a memecoin. Shitty & Useless as hell!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ZilPepe (ZILPEPE)

Službena web-stranica

ZilPepe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZilPepe (ZILPEPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZilPepe (ZILPEPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZilPepe.

Provjerite ZilPepe predviđanje cijene sada!

ZILPEPE u lokalnim valutama

ZilPepe (ZILPEPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZilPepe (ZILPEPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZILPEPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZilPepe (ZILPEPE)

Koliko ZilPepe (ZILPEPE) vrijedi danas?
Cijena ZILPEPE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZILPEPE u USD?
Trenutačna cijena ZILPEPE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZilPepe?
Tržišna kapitalizacija za ZILPEPE je $ 102.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZILPEPE?
Količina u optjecaju za ZILPEPE je 420.69T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZILPEPE?
ZILPEPE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZILPEPE?
ZILPEPE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZILPEPE?
24-satni obujam trgovanja za ZILPEPE je -- USD.
Hoće li ZILPEPE još narasti ove godine?
ZILPEPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZILPEPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.