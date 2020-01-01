Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Informacije ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments. Službena web stranica: https://www.zillionxo.io/ Kupi ZILLIONXO odmah!

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.58K $ 24.58K $ 24.58K Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.58K $ 31.58K $ 31.58K Povijesni maksimum: $ 0.772264 $ 0.772264 $ 0.772264 Povijesni minimum: $ 0.00149779 $ 0.00149779 $ 0.00149779 Trenutna cijena: $ 0.0015036 $ 0.0015036 $ 0.0015036 Saznajte više o cijeni Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZILLIONXO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZILLIONXO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZILLIONXO tokena, istražite ZILLIONXO cijenu tokena uživo!

