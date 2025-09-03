Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00153573 $ 0.00153573 $ 0.00153573 24-satna najniža cijena $ 0.00155501 $ 0.00155501 $ 0.00155501 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00153573$ 0.00153573 $ 0.00153573 24-satna najviša cijena $ 0.00155501$ 0.00155501 $ 0.00155501 Najviša cijena ikada $ 0.772264$ 0.772264 $ 0.772264 Najniža cijena $ 0.00153564$ 0.00153564 $ 0.00153564 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) +0.78% Promjena cijene (7D) -1.27% Promjena cijene (7D) -1.27%

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00156085. Tijekom protekla 24 sata, ZILLIONXOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00153573 i najviše cijene $ 0.00155501, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZILLIONXO je $ 0.772264, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00153564.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZILLIONXO se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, +0.78% u posljednjih 24 sata i -1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

Tržišna kapitalizacija $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K Količina u optjecaju 16.34M 16.34M 16.34M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zillion Aakar XO je $ 25.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZILLIONXO je 16.34M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.66K.