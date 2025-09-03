Više o ZILLIONXO

ZILLIONXO Informacije o cijeni

ZILLIONXO Službena web stranica

ZILLIONXO Tokenomija

ZILLIONXO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Zillion Aakar XO Logotip

Zillion Aakar XO Cijena (ZILLIONXO)

Neuvršten

1 ZILLIONXO u USD cijena uživo:

$0.00155501
$0.00155501$0.00155501
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:24:59 (UTC+8)

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00153573
$ 0.00153573$ 0.00153573
24-satna najniža cijena
$ 0.00155501
$ 0.00155501$ 0.00155501
24-satna najviša cijena

$ 0.00153573
$ 0.00153573$ 0.00153573

$ 0.00155501
$ 0.00155501$ 0.00155501

$ 0.772264
$ 0.772264$ 0.772264

$ 0.00153564
$ 0.00153564$ 0.00153564

+0.56%

+0.78%

-1.27%

-1.27%

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00156085. Tijekom protekla 24 sata, ZILLIONXOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00153573 i najviše cijene $ 0.00155501, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZILLIONXO je $ 0.772264, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00153564.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZILLIONXO se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, +0.78% u posljednjih 24 sata i -1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

$ 25.42K
$ 25.42K$ 25.42K

--
----

$ 32.66K
$ 32.66K$ 32.66K

16.34M
16.34M 16.34M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zillion Aakar XO je $ 25.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZILLIONXO je 16.34M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.66K.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Zillion Aakar XO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Zillion Aakar XO u USD iznosila je $ -0.0002391262.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Zillion Aakar XO u USD iznosila je $ -0.0002239551.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Zillion Aakar XO u USD iznosila je $ -0.0007434111430964463.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.78%
30 dana$ -0.0002391262-15.32%
60 dana$ -0.0002239551-14.34%
90 dana$ -0.0007434111430964463-32.26%

Što je Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. 1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. 2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. 3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. 4. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. 5. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

Službena web-stranica

Zillion Aakar XO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zillion Aakar XO.

Provjerite Zillion Aakar XO predviđanje cijene sada!

ZILLIONXO u lokalnim valutama

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZILLIONXO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

Koliko Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) vrijedi danas?
Cijena ZILLIONXO uživo u USD je 0.00156085 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZILLIONXO u USD?
Trenutačna cijena ZILLIONXO u USD je $ 0.00156085. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zillion Aakar XO?
Tržišna kapitalizacija za ZILLIONXO je $ 25.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZILLIONXO?
Količina u optjecaju za ZILLIONXO je 16.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZILLIONXO?
ZILLIONXO je postigao ATH cijenu od 0.772264 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZILLIONXO?
ZILLIONXO je vidio ATL cijenu od 0.00153564 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZILLIONXO?
24-satni obujam trgovanja za ZILLIONXO je -- USD.
Hoće li ZILLIONXO još narasti ove godine?
ZILLIONXO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZILLIONXO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:24:59 (UTC+8)

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.