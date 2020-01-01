Ziktalk (ZIK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ziktalk (ZIK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ziktalk (ZIK) Informacije Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations. Službena web stranica: https://www.ziktalk.com/ Bijela knjiga: https://ziktalk.com/Ziktalk_Whitepaper_Web_3.0_Social_Platform_v2.5.pdf

Ziktalk (ZIK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ziktalk (ZIK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 675.49K $ 675.49K $ 675.49K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 461.76M $ 461.76M $ 461.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Povijesni maksimum: $ 0.11414 $ 0.11414 $ 0.11414 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00146288 $ 0.00146288 $ 0.00146288 Saznajte više o cijeni Ziktalk (ZIK)

Ziktalk (ZIK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ziktalk (ZIK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZIK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZIK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZIK tokena, istražite ZIK cijenu tokena uživo!

ZIK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZIK? Naša ZIK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

